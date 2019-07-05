СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-05T09:43:13+03:00

В Ханты-Мансийске судят троих мужчин, которые за мнимый долг насмерть забили соседа. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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Трое жителей Ханты-Мансийска вскоре предстанут перед судом за жестокое избиение мужчины. От множественных травм он скончался.

Накануне следователи Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела завершили расследование уголовного дела. Мужчины обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшим по неосторожности смерть потерпевшего.

Напомним, 20 августа 2018 года в одной из квартир по улице Анны Коньковой в Ханты-Мансийске было обнаружено тело 60-летнего мужчины с множественными телесными повреждениями. По результатам судебно-медицинской экспертизы установлено, что смерть мужчины наступила от многочисленных травм внутренних органов.

Вскоре выяснилось, что 19 августа 2018 года после «зарядившись» изрядной дозой алкоголя трое мужчин пошли к соседу, проживающему на 3 этаже, который, со слов обвиняемых, был должен им деньги. После того как мужчина отказался отдавать мнимый долг обвиняемые спустились в свою квартиру и до ночи продолжили выпивать. Через некоторое время они вновь вернулись к соседу и забили его досмерти.

По ходатайству следователя СКР обвиняемые находятся под стражей. Им грозит до 15 лет лишения свободы каждому.

ИСТОЧНИК KP.RU