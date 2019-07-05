2019-07-05T09:00:18+03:00
Происшествия

Сургутянин обокрал магазин электроники

Мужчина уже был ранее судим
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин обокрал магазин электроникиСургутянин обокрал магазин электроникиФото: Татьяна Коркина
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Решился на очередную кражу житель города Сургута. Найти мужчину полицейским труда не составило. Сургутянин уже имел проблемы с законом.

По информации УМВД по хМАО-Югре, в Сургуте 32-летний мужчина, находясь в торговом центре по улице Югорский тракт, похитил из магазина электроники технику на сумму более 20 тысяч рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления: два мошенничества и кража.

ИСТОЧНИК KP.RU

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