Сургутянин обокрал магазин электроники
Мужчина уже был ранее судим
Сургутянин обокрал магазин электроникиФото: Татьяна Коркина
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Решился на очередную кражу житель города Сургута. Найти мужчину полицейским труда не составило. Сургутянин уже имел проблемы с законом.
По информации УМВД по хМАО-Югре, в Сургуте 32-летний мужчина, находясь в торговом центре по улице Югорский тракт, похитил из магазина электроники технику на сумму более 20 тысяч рублей. Ранее подозреваемый привлекался к уголовной ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто три ранее зарегистрированных преступления: два мошенничества и кража.
ИСТОЧНИК KP.RU