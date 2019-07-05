СЕГОДНЯ 08:49 2019-07-05T08:49:44+03:00

В Ханты-Мансийске для детей открыли палаточный лагерь. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийска

В первый день ребята продемонстрировали элементы строевой подготовки и воинское приветствие

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Порядка 60 мальчишек и девчонок в возрасте от 10 до 14 лет две недели проведут в полевых условиях. Ребятам предстоит постигнуть азы военно-прикладных дисциплин и рукопашного боя, заниматься верхолазанием, медицинской подготовкой и овладевать многими другими интересными и полезными навыками.

По информации администрации города Ханты-Мансийск, в первый день ребята продемонстрировали элементы строевой подготовки и воинское приветствие, показали умение перестраиваться в одно-, двух- и трехшереножный строй. По традиции учащиеся дали торжественную клятву расти мужественными защитниками своего Отечества, быть смелыми, решительными и находчивыми, свято беречь и уважать традиции русской армии и флота, с честью нести звание «Юного росгвардейца».

Каждый день, начиная с 08.00 и до отбоя – 22.00 подростки находятся под присмотром опытных наставников - инструкторов Росгвардии и педагогов кадетских классов школы №8.

Сформированы три взвода со своими командирами отделений и групп, которые будут воспитывать в себе лидерские качества и вести за собой курсантов.

Отметим, что в этом году продолжительность смены увеличилась с 7 до 14 дней, программа дополнена занятиями по спортивному туризму.

Напомним, что военно-патриотическая смена «Юный росгвардеец» в палаточном лагере организуется в столице автономного округа уже третий год подряд.

ИСТОЧНИК KP.RU