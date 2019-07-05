СЕГОДНЯ 08:32 2019-07-05T08:32:30+03:00

В Югре с начала купального сезона утонули четыре человека. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

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С начала купального сезона в Ханты-Мансийском автономном округе во время купания на водоемах погибли четверо югорчан, среди которых один 16-летний юноша.

Так, на водоемах в Нижневартовском районе 3 и 4 июля утонули 43-летний мужчина и 39-летняя женщина, 26 июня на территории лодочной станции Ханты-Мансийска утонул 36-летний мужчина. По предварительным данным, все погибшие купались в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО-Югре. Стоит подчеркнуть, что купание в состоянии опьянения – самая распространенная причина несчастных случаев на воде со взрослыми.

Основная причина трагедий на воде с детьми – это недосмотр со стороны взрослых и отсутствие родительского контроля за местонахождением своих детей.

Так, этим летом в округе утонул один несовершеннолетний. Как сообщалось ранее, вечером 7 июня компания подростков отдыхала на водохранилище в городе Сургуте. Несмотря на запрет купания, все подростки купались на мелководье. Один из них - 16-летний юноша, не умеющий плавать, попал в подводную яму, откуда не смог выбраться самостоятельно. Его тело было обнаружено и извлечено водолазами.

ИСТОЧНИК KP.RU