В Югре с начала купального сезона утонули четыре человека
С начала купального сезона в Ханты-Мансийском автономном округе во время купания на водоемах погибли четверо югорчан, среди которых один 16-летний юноша.
Так, на водоемах в Нижневартовском районе 3 и 4 июля утонули 43-летний мужчина и 39-летняя женщина, 26 июня на территории лодочной станции Ханты-Мансийска утонул 36-летний мужчина. По предварительным данным, все погибшие купались в состоянии алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба СУ СК по ХМАО-Югре. Стоит подчеркнуть, что купание в состоянии опьянения – самая распространенная причина несчастных случаев на воде со взрослыми.
Основная причина трагедий на воде с детьми – это недосмотр со стороны взрослых и отсутствие родительского контроля за местонахождением своих детей.
Так, этим летом в округе утонул один несовершеннолетний. Как сообщалось ранее, вечером 7 июня компания подростков отдыхала на водохранилище в городе Сургуте. Несмотря на запрет купания, все подростки купались на мелководье. Один из них - 16-летний юноша, не умеющий плавать, попал в подводную яму, откуда не смог выбраться самостоятельно. Его тело было обнаружено и извлечено водолазами.
ИСТОЧНИК KP.RU