В Сургуте водитель «Киа Спортейдж» сбила семилетнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:07 2019-07-05T08:07:59+03:00

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Очередное дорожно-транспортное происшествие с участием ребёнка случилось в Югре. На этот раз пострадала юная велосипедистка.

По данным Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 4 июля в 16:10 в городе Сургут в жилой зоне проспекта Ленина 56-летняя водитель, управляя автомобилем «Киа Спортейдж», сбила девочку 7 лет, которая каталась на велосипеде. В результате ДТП несовершеннолетний велосипедист получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых три человека получили травмы, в том числе один несовершеннолетний. Задержано шесть водителей за управление транспортом в состоянии опьянения, двое – за отказ от медицинского освидетельствования и 3 – за повторное управление с признаками опьянения. 19 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU