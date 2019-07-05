В Нефтеюганске уверенный в своей трезвости пьяный мужчина угнал автомобиль
В дежурную часть полиции Нефтеюганска поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный мужчина сидит в машине, принадлежащей ее родственнику. Также женщина пояснила, что с водительской стороны авто разбито стекло.
На место происшествия выехали, которые установили, что помимо разбитого стекла, в автомобиле вскрыта коробка замка зажигания. Сам злоумышленник с места преступления скрылся.
Вскоре стражами порядка по горячим следам задержан 36-летний ранее неоднократно судимый местный житель.
В момент задержания подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения, но был твёрдо убежден, что он трезв. Полицейским нефтеюганец пояснил, что владелец машины сам предоставил ему транспорт, но с какой целью разбил стекло и вырвал коробку с проводами замка зажигания, пояснить он так и не смог.
В настоящее время в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Угон».
ИСТОЧНИК KP.RU