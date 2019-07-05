Лесные пожары в Югре под контролем

СЕГОДНЯ 07:35 2019-07-05T07:35:47+03:00

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В Ханты-Мансийском автономном округе стабильная и контролируемая ситуация с лесными пожарами. На данный момент в регионе зарегистрировано всего два очага возгорания, один из которых планировали ликвидировать 4 июля.

Об этом заявил исполняющий обязанности директора окружного департамента недропользования и природных ресурсов Егор Збродов.

Всего в тушении возгораний задействованы 96 специалистов и 6 единиц техники.

- На авиапатрулировании лесов во всех муниципалитетах автономного округа задействовано 15 самолетов. На маневрировании – 2 вертолета Ми-8 в Советском и Белоярском районах, – сообщил он.

В ходе заседания в числе основных причин возникновения пожаров участники назвали нарушение правил пожарной безопасности – по вине людей в 2019 году случилось 60 процентов пожаров в лесах региона.

В этой связи было решено рекомендовать местным властям, окружному управлению МЧС, Природнадзору Югры, а также казачьим обществам усилить работу по информированию населения о мерах пожарной безопасности в лесах, необходимости их соблюдения, ответственности за допущенные нарушения, действующем законодательстве. Кроме того, члены штаба приняли решение об усилении рейдовых мероприятий в тех муниципалитетах, где введен особый противопожарный режим.

ИСТОЧНИК KP.RU