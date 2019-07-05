В Ханты-Мансийске из магазина спорттоваров вор вынес вещей на 30 тысяч рублей
Мужчину задержали по горячим следам
В Ханты-Мансийске из магазина спорттоваров вор вынес вещей на 30 тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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В Ханты-Мансийске сотрудниками полиции установлен подозреваемый в краже. Известно, что 36-летний мужчина, находясь в торговом центре, в одном из спортивных магазинов похитил одежду стоимостью 32 тысячи рублей.
- В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки обязательства о явке, - сообщили в пресс-службе УМВД по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре.
За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 48 преступлений, раскрыто 28, из них: два факта причинения телесных повреждений, восемь краж и три преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств.
ИСТОЧНИК KP.RU