Погода в Югре 5 июля: гроза, жара и ливень

СЕГОДНЯ 07:05 2019-07-05T07:05:04+03:00

Изменить размер текста: A A

В пятницу 5 июля в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. Днём в большинстве районов кратковременные дожди, в северных и восточных районах сильные дожди. Местами грозы. Ветер юго-западный, западный 4 - 9 метров в секунду, при грозе порывы 12 - 17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +20,+25 ºС, местами +26,+31 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, западный 4 - 9 метров в секунду, при грозе порывы 12 - 14 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +23,+25 градусов.

В Сургуте переменная облачность, сильный проливной дождь, гроза. Ветер юго-западный, южный, западный 3-9 метров в секунду. Температура воздуха днём +21, +24 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, сильный проливной дождь, гроза. Ветер юго-западный, юго-восточный, южный, западный 1-9 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +21, +23 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU