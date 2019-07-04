2019-07-04T16:04:02+03:00
Общество

В Нижневартовске впервые стартует экстремальный забег «Стальной характер»

Участников будут ждать две трассы на выбор
Алена Кульмухаметова
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В Нижневартовске впервые стартует экстремальный забег «Стальной характер»В Нижневартовске впервые стартует экстремальный забег «Стальной характер»
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Уже в эту субботу 6 июля в Нижневартовске на турбазе «Татра» впервые пройдет экстремальный забег «Стальной характер».

По информации организаторов, более 1 200 жителей Югры подтвердили участие в забеге. Регистрация на забег еще открыта, желающих проверить свой характер – очень много.

Экстремалов будет ждать две трассы на выбор 5 и 8 км, им предстоит преодолеть десятки препятствий: окунуться в ледяные ванны, проползти под колючей проволокой, забраться на четырехметровый бастион и многое другое. Трассу можно проходить как одному – в личном зачете, так и командой, в составе которой могут быть друзья, знакомые, родственники, коллеги или случайные люди, объединенные общей идеей – закалить характер.

Отметим, что это второй забег из серии в ХМАО в этом году. 8 июня в Пыть-Яхе состоялся «Стальной характер. Кросс», в котором приняло участие более 500 человек.

Поучаствовать в забеге, и попробовать пройти все препятствия могут как неподготовленные люди, так и профессиональные спортсмены. Особое внимание организаторы уделяют корпоративным командам предприятий Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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