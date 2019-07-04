В Нижневартовске пройдёт городской конкурс «Лучший водитель»

СЕГОДНЯ 15:38 2019-07-04T15:38:23+03:00

Изменить размер текста: A A

Жителям Нижневартовска предлагают вступить в борьбу за звание «Лучший водитель». Городской конкурс будет проходить в несколько этапов. Первый, включающий в себя регистрацию участников, завершится 12 июля.

По информации организаторов, к участию приглашаются автомобилисты и сотрудники предприятий города по восьми номинациям: «Водитель автобуса большой вместимостью (длина до 12 м)», «Водитель автобуса вместимостью более 8 посадочных мест (микроавтобусы)», «Водитель легкового такси», «Водитель личного транспорта», «Авто-леди», «Выпускник автошколы», «Инструктор автошколы», «Водитель мотоцикла».

Участникам предстоит продемонстрировать свои знания Правил дорожного движения как в теории, так и на практике. Кроме того, Претенденты на звание «Лучшего водителя» должны быть примером для остальных автолюбителей.

Дополнительную информацию о конкурсе можно получить по телефону 27-17-08 и на сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в рубрике «Информация для граждан» в разделе «Транспорт и связь».

ИСТОЧНИК KP.RU