Пенсионера будут судить за продажу бутылки пива подростку
Незаконную продажу алкоголю подростку выявили сургутские полицейские в рамках проведения профилактического мероприятия.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, Установлено, что 73-летний мужчина, работающий продавцом в одном из магазинов по улице Флегонта Показаньева в Сургуте, продал 17-летнему подростку бутылку пива.
Стоит отметить, что ранее продавец привлекался к административной ответственности за розничную продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.
Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривают штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.
ИСТОЧНИК KP.RU