2019-07-04T14:55:33+03:00
Происшествия

Пенсионера будут судить за продажу бутылки пива подростку

Он работает в магазине продавцом
Алена Кульмухаметова
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Пенсионера будут судить за продажу бутылки пива подростку. Фото с сайта pixabay.comПенсионера будут судить за продажу бутылки пива подростку. Фото с сайта pixabay.com
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Незаконную продажу алкоголю подростку выявили сургутские полицейские в рамках проведения профилактического мероприятия.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, Установлено, что 73-летний мужчина, работающий продавцом в одном из магазинов по улице Флегонта Показаньева в Сургуте, продал 17-летнему подростку бутылку пива.

Стоит отметить, что ранее продавец привлекался к административной ответственности за розничную продажу алкоголя лицам, не достигшим 18 лет.

Отделом дознания возбуждено уголовное дело по статье «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». Санкция статьи в качестве максимального наказания предусматривают штраф до восьмидесяти тысяч рублей либо исправительные работы на срок до одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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