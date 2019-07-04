СЕГОДНЯ 14:01 2019-07-04T14:03:33+03:00

В погоне за сладеньким жительница Нягани потеряла 20 тысяч рублей. Фото с сайта pixabay.com

За сутки шесть жителей Югры попали на уловки мошенников

Изменить размер текста: A A

За минувшие сутки в Югре полицейскими зарегистрировано шесть дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила более 390 тысяч рублей.

Так, тяга к сладкому сыграла злую шутку с жительницей Нягани. 37-летняя женщина, желая купить кондитерские изделия через социальные сети, потеряла порядка 20 тысяч рублей.

В этот же день сургутянка, пытаясь продать кухонный гарнитур на сайте «Авито», сообщила реквизиты своей банковской карты злоумышленнику, в результате чего лишилась 29 тысяч рублей.

Еще несколько югорчан, уверенных, что им звонили сотрудники службы безопасности банков, передали данные своих карт, с которых были похищены денежные средства. Общая сумма материального ущерба составила порядка 330 тысяч рублей.

По всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU