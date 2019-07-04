В Югре леса полыхают на площади 414 гектаров
За минувшие сутки в Югре зарегистрировано семь лесных пожаров, из них ликвидировано четыре лесных пожара и локализовано три лесных пожара на площади 414,1 га. Леса полыхают в Советском и Урайском лесничествах.
По информации департамента недропользования природных ресурсов ХМАО-Югры, основными причинами возникновения лесных пожаров на территории автономного округа является нарушение правил пожарной безопасности в лесах и грозовые разряды.
По аналитической информации Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и статистическим данным специализированной диспетчерской службы «Базы авиационной и наземной охраны лесов», сегодня во всех районах автономного округа прогнозируется 1-3 классы пожарной опасности.
Всего с начала пожароопасного сезона в автономном округе зафиксировано 58 лесных пожаров общей площадью 738,33 гектара.
ИСТОЧНИК KP.RU