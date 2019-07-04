На трассе под Сургутом с крупной партией гашиша задержан мужчина
Накануне на автодороге «Сургут-Нижневартовск» полицейскими Сургутского района задержали 38-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, у него обнаружено и изъято три свертка с порошкообразным веществом светлого цвета, а также два брикета прямоугольной формы темного цвета.
В результате химической экспертизы изъятое у задержанного является наркотиком «гашиш» общей массой более 192 граммов и наркотическом средством а-PVP массой более 95 граммов.
Злоумышленник пояснил, что хотел распространить запрещённые вещества через «тайники-закладки».
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU