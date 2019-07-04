2019-07-04T12:53:36+03:00
Происшествия

На трассе под Сургутом с крупной партией гашиша задержан мужчина

Он планировал сбыть его через «тайники»
Алена Кульмухаметова
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На трассе под Сургутом с крупной партией гашиша задержан мужчинаНа трассе под Сургутом с крупной партией гашиша задержан мужчинаФото: Татьяна Коркина
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Накануне на автодороге «Сургут-Нижневартовск» полицейскими Сургутского района задержали 38-летнего подозреваемого в незаконном обороте наркотиков.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, у него обнаружено и изъято три свертка с порошкообразным веществом светлого цвета, а также два брикета прямоугольной формы темного цвета.

В результате химической экспертизы изъятое у задержанного является наркотиком «гашиш» общей массой более 192 граммов и наркотическом средством а-PVP массой более 95 граммов.

Злоумышленник пояснил, что хотел распространить запрещённые вещества через «тайники-закладки».

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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