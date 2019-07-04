В Нижневартовске презентовали проект агломерации

СЕГОДНЯ 12:43 2019-07-04T12:43:03+03:00

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В администрации Нижневартовска состоялось заседание Совета муниципальных образований восточной части Югры. Были обсуждены вопросы межмуниципального взаимодействия в рамках развития Нижневартовской агломерации - одной из крупнейших в регионе.

Нижневартовск одним из первых начал работу по улучшению качества жизни горожан. Нижневартовская агломерация предполагает объединение нескольких муниципалитетов. Ученые института «ГРАД» презентовали проект развития агломерации, а также подготовленные документы, которые лягут в основу этой работы. Например, отмечено, что к 2040 году население агломерации может достичь полумиллиона человек.

Среди перспективных направлений развития - также развитие транспортной доступности, торговли, промышленности, наращивание нефтяного и газового потенциала, поддержка бизнес-проектов, привлечение инвесторов.

Участники Совета муниципальных образований договорились обсудить формы сотрудничества в рамках агломерации. Предложения будут внесены до конца лета. Итогом этой работы станет подписание Соглашения о создании агломерации и Координационного совета, куда войдут руководители муниципалитетов Нижневартовской агломерации. Данный документ будет направлен в Правительство Югры.

ИСТОЧНИК KP.RU