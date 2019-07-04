СЕГОДНЯ 11:53 2019-07-04T11:53:24+03:00

Опытный уголовник из Сургута вновь пошёл на преступление. Фото с сайта pixabay.com

Изменить размер текста: A A

В конце июня в дежурную часть Сургута обратилась 22-летняя девушка и заявила о краже сотового телефона стоимостью восемь тысяч рублей.

Полицейским сургутянка рассказала, что работает кассиром в одном из продуктовых магазинов и в день пропажи гаджета она находилась на рабочем месте. Девушка положила телефон на продуктовую ленту и продолжила обслуживать клиентов магазина. Спустя какое-то время сургутянка заметила отсутствие смартфона.

Во время сбора материала по данному преступлению полицейские просмотрели видео с камер наблюдения и установили, что неизвестный, расплачиваясь на кассе, забрал с собой телефон пострадавшей.

Сургутскими полицейскими установлен 34-летний уроженец Тюменской области, который ранее неоднократно судим за мошенничество и имущественные преступления.

Злоумышленник пояснил, что похищенное продал, а деньги потратил на личные нужды.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU