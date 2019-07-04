Несть погорельцев с улицы Спортивная из Нижневартовска заселились маневренное жилье

СЕГОДНЯ 11:45 2019-07-04T11:45:35+03:00

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Жилье из маневренного фонда Нижневартовска уже получили шесть семей, проживающих в доме по адресу: улица Спортивная, 5-А, в котором в понедельник произошел крупный пожар. Еще шесть семей ключи от временного жилья получат сегодня. Об этом на очередной встрече с жителями сообщил глава города Василий Тихонов.

Глава города подчеркнул, что на месте постоянно находятся бригады электромонтеров, которые работают над восстановлением электроснабжения в многоквартирном доме. Также, чтобы избежать дополнительного проникновения влаги в помещения, кровлю дома закрыли. На территории седьмого микрорайона введен режим чрезвычайной ситуации, это дает право ускоренно выбирать подрядчиков на выполнение работ. К восстановлению кровли планируется привлечь фирму, которая работала в аналогичных условиях по адресу: улица Чапаева, 49. Фирма добросовестно и в сроки выполнила весь объем работ. Также будут восстановлены шесть квартир, которые выгорели полностью в результате пожара.

По словам начальника управления по социальной защите населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому району Оксаны Журавлевой, за получением материальной помощи из бюджета округа (средства выделены по решению губернатора Югры Натальи Комаровой из резервного фонда регионального правительства) уже поступило 66 заявлений. Деньги перечислят на лицевые счета граждан на следующей неделе.

Добавим, что ситуацию на личном контроле держит губернатор Югры Наталья Комарова. Глава города Василий Тихонов ежедневно докладывает руководителю региона о принимаемых мерах и решениях о ликвидации последствий пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU