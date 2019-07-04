В Урае за жестокое истязание над пасынком судят мужчину
Многие годы мальчика из Урая жестко избивал возлюбленный приёмной матери. Ребёнок думал, что это нормальное воспитание до того времени, пока не умерла мать. Тётя открыла глаза сироте и обратилась в полицию. На мужчину завели уголовное дело.
Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Урая. Он обвиняется в истязании несовершеннолетнего подростка, проживавшего в его семье.
Следователи выяснили, что в течение нескольких лет подросток находился под опекой своей родственницы и проживал совместно с женщиной и её мужем. Мальчик систематически подвергался истязанию со стороны мужчины, который по малозначительным поводам избивал сироту. Бил его головой о мебель, руками и обувью по голове и лицу. После смерти родственницы, под опекой которой находился подросток, он стал проживать с тетей, которая узнав об истязаниях, обратилась в правоохранительные органы.
Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. Расследование уголовного дела завершено. Следователем собраны достаточные доказательства и вскоре обвиняемый предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU