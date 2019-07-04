СЕГОДНЯ 11:29 2019-07-04T11:29:14+03:00

В Урае за жестокое истязание над пасынком судят мужчину. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре

Изменить размер текста: A A

Многие годы мальчика из Урая жестко избивал возлюбленный приёмной матери. Ребёнок думал, что это нормальное воспитание до того времени, пока не умерла мать. Тётя открыла глаза сироте и обратилась в полицию. На мужчину завели уголовное дело.

Урайским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре завершено расследование уголовного дела в отношении 53-летнего жителя Урая. Он обвиняется в истязании несовершеннолетнего подростка, проживавшего в его семье.

Следователи выяснили, что в течение нескольких лет подросток находился под опекой своей родственницы и проживал совместно с женщиной и её мужем. Мальчик систематически подвергался истязанию со стороны мужчины, который по малозначительным поводам избивал сироту. Бил его головой о мебель, руками и обувью по голове и лицу. После смерти родственницы, под опекой которой находился подросток, он стал проживать с тетей, которая узнав об истязаниях, обратилась в правоохранительные органы.

Обвиняемый признал свою вину в совершении преступления. Расследование уголовного дела завершено. Следователем собраны достаточные доказательства и вскоре обвиняемый предстанет перед судом. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU