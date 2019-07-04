В Ханты-Мансийске почтили память ветеранов боевых действий
В День ветеранов боевых действий в Ханты-Мансийске почтили память погибших в локальных конфликтах.
- Очень важным является сохранение уважения к ветеранам боевых действий, защитникам интересов Отечества. Мы должны помнить наших братьев по оружию, тех, кто прошли ли не только Чеченскую и Афганскую войны, но и бойцов, участвовавших в военных конфликтах в Приднестровье, Прибалтике, Абхазии. Мы обязаны передать эту память нашим детям, следующим поколениям, - обратился к собравшимся заместитель председателя правления общественной организации «Баграм», участник Афганской войны Андрей Науменко
Далее представители органов внутренних дел, Росгвардии, ветераны боевых действий и жители города возложилицветы к памятнику погибшим в локальных конфликтах «Вечная память воинам Югры» и почтили память павших минутой молчания.
ИСТОЧНИК KP.RU