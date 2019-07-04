В Ханты-Мансийске почтили память ветеранов боевых действий

СЕГОДНЯ 10:01 2019-07-04T10:01:00+03:00

Были возложены цветы к памятнику погибшим в локальных конфликтах

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В День ветеранов боевых действий в Ханты-Мансийске почтили память погибших в локальных конфликтах.

- Очень важным является сохранение уважения к ветеранам боевых действий, защитникам интересов Отечества. Мы должны помнить наших братьев по оружию, тех, кто прошли ли не только Чеченскую и Афганскую войны, но и бойцов, участвовавших в военных конфликтах в Приднестровье, Прибалтике, Абхазии. Мы обязаны передать эту память нашим детям, следующим поколениям, - обратился к собравшимся заместитель председателя правления общественной организации «Баграм», участник Афганской войны Андрей Науменко

Далее представители органов внутренних дел, Росгвардии, ветераны боевых действий и жители города возложилицветы к памятнику погибшим в локальных конфликтах «Вечная память воинам Югры» и почтили память павших минутой молчания.

ИСТОЧНИК KP.RU