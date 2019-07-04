СЕГОДНЯ 09:56 2019-07-04T09:56:21+03:00

В Сургуте за наркотики судят жителя Ханты-Мансийска. Фото с сайта прокуратуры ХМАО-Югры

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Прокурор Сургута утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Ханты-Мансийска. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков, совершенный с использованием электронных или телекоммуникационных сетей, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

По информации прокуратуры ХМАО-Югры, обвиняемый в апреле 2019 года прибыл в Сургут и купил наркотики синтетического происхождения, которые намеревался сбыть местным жителям через «закладки».

Однако планы его нарушили сотрудники полиции. В результате проведенных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий из незаконного оборота изъяты наркотические средства массой более 111 грамм.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU