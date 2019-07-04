2019-07-04T09:37:08+03:00
Происшествия

В Нефтеюганске водитель «Киа» едва не задавил шестилетнего мальчика

Парнишка получил травмы
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске водитель «Киа» едва не задавил шестилетнего мальчика. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-ЮгрыВ Нефтеюганске водитель «Киа» едва не задавил шестилетнего мальчика. Фото с сайта Госавтоинспекции ХМАО-Югры
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В течение четырёх дней подряд в Ханты-Мансийском автономном округе регистрируются дорожно-транспортные происшествия с участием юных пешеходов. Очередной наезд на ребенка произошёл в Нефтеюганске.

По информации Госавтоинспекции ХМАО-Югры, 3 июля в 21 час 17 минут в 11 «А» микрорайоне города Нефтеюганск водитель, 27-летний мужчина 1992 года рождения, управляя автомобилем «КИА РИО», сбил мальчика 2013 года рождения, который шел по территории жилой зоны слева направо по ходу движения автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия юный пешеход получил травмы.

За прошедшие сутки на территории округа зарегистрировано пять дорожно-транспортных происшествий, в которых семь человек получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних.

Задержано девять водителей за управлением транспортом в состоянии опьянения, четверо – за отказ от медицинского освидетельствования и один – за повторное управление транспортом с признаками опьянения. 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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