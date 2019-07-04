2019-07-04T09:02:22+03:00
Происшествия

Сургутянин похитил у матери валюту и золото на полмиллиона рублей

Женщина написала заявление в полицию
Алена Кульмухаметова
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Сургутянин похитил у матери валюту и золото на полмиллиона рублейСургутянин похитил у матери валюту и золото на полмиллиона рублейФото: Татьяна Коркина
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Сбережения матери и украшения пошли на шальную гулянку и алкоголь. Однако вскоре к вору пришли полиция.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от жительницы посёлка Солнечный о краже имущества на сумму более 600 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 34-летний сын потерпевшей. Он пояснил, что похитил иностранную валюту и золотые украшения, деньги потратил на алкоголь и развлечения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU

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