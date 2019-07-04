СЕГОДНЯ 09:00 2019-07-04T09:02:22+03:00

Сургутянин похитил у матери валюту и золото на полмиллиона рублей Фото: Татьяна Коркина

Изменить размер текста: A A

Сбережения матери и украшения пошли на шальную гулянку и алкоголь. Однако вскоре к вору пришли полиция.

Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от жительницы посёлка Солнечный о краже имущества на сумму более 600 тысяч рублей.

Оперативники установили подозреваемого. Им оказался 34-летний сын потерпевшей. Он пояснил, что похитил иностранную валюту и золотые украшения, деньги потратил на алкоголь и развлечения.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет, сообщает УМВД по ХМАО-Югре.

ИСТОЧНИК KP.RU