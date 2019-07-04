СЕГОДНЯ 08:54 2019-07-04T08:54:33+03:00

На дне озера Мутное в Излучинске ищут женщину. Фото с сайта pixabay.com

Её личность пока не удалось установить

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Очевидцы заметили, что купающаяся женщина пошла на дно. Отдыхающие не смогли ей помочь и вызвали спасателей.

По информации «Центроспас-Югории», 3 июля поисковая группа выезжала на озеро Мутное городском посёлке Излучинск Нижневартовского района, откуда поступило сообщение: тонет женщина. Прибыв к месту вызова, спасатели опросили очевидцев, определили район поисков, с помощью специального оборудования обследовали предположительное место затопления. Поиски результатов не дали. Личность утонувшей пока устанавливается

Ещё одну женщину ищут в Октябрьском районе. На 7 км Вандымского сора у реки Нягань-Юган спасатели искали без вести пропавшую в конце июня 2019 года 42-летнюю женщину.. За время проведения поисков надводным способом было обследовано 299 км водной акватории и береговой линии. Водолазным методом обследовано 2200 квадратных метров. Поиски результатов не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU