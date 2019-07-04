2019-07-04T08:42:57+03:00
Общество

Югра примет на летний отдых детей из Иркутской области

Ребята пострадали от наводнения
Алена Кульмухаметова
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Югра примет на летний отдых детей из Иркутской области. Фото с сайта МЧС России по Иркутской областиЮгра примет на летний отдых детей из Иркутской области. Фото с сайта МЧС России по Иркутской области
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Ханты-Мансийский автономный округ готов принять в детские оздоровительные организации детей из пострадавшей от наводнения Иркутской области.

Об этом рассказал заместитель губернатора автономного округа Всеволод Кольцов.

Дано поручение проработать механизмы помощи пострадавшим от наводнения из Иркутской области. Югра готова принять на летние каникулы две группы ребят в возрасте от 13 до 18 лет. Первая смена для них начнется 8 июля, вторая – 24 июля. Двухнедельные смены будут проходить на площадке регионального молодежного центра, где организован палаточный лагерь с круглосуточным пребыванием детей «Мастерская технологий будущего».

Добавим, что программой смены предусмотрено проведение множества самых различных мероприятий спортивной, музыкальной, патриотической направленности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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