2019-07-04T08:33:29+03:00
Общество

В Нефтеюганске гроза оставила без света и воды жителей нескольких микрорайонов

Ветер ломал деревья и срывал крыши
Алена Кульмухаметова
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В Нефтеюганске гроза оставила без света и воды жителей нескольких микрорайонов. Фото из соцсети ВКонтактеВ Нефтеюганске гроза оставила без света и воды жителей нескольких микрорайонов. Фото из соцсети ВКонтакте
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Накануне на Югру обрушился сильный ураганный ветер с порывами до 26 метров в секунду, ливневым дождём и градом. Местами непогода принесла ряд неприятностей жителям округа.

Так, в Нефтеюганске сразу несколько микрорайонов за время короткой бури остались без воды и света. Директор департамента ЖКХ Нефтеюганска Руслан Ахмадуллин сообщил, что кратковременное отключение света, а также воды коснулось нескольких микрорайонов города. - Было отключение воды в 12:20, в 12:50 были включены дополнительные насосы и вода уже была подключена. Несколько микрорайонов, - сказал чиновник. Сильный ветер рвал провода, ломал ветви и валил деревья, сносил конструкции. По словам чиновника, деревьев попало не так много. Сейчас коммунальщики убирают их по городу.

Добавим, что возле школы №9 снесло тумбу с объявлениями, а пассажиры автобуса "3К" пережили сильный испуг - в транспорт врезался фрагмент панели от остановочного павильона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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