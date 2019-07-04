СЕГОДНЯ 08:00 2019-07-04T08:02:03+03:00

Хулиган из Сургута вынес из чужой квартиры дорогой телевизор. Фото с сайта pixabay.com

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В Сургуте оперативными сотрудниками установлен подозреваемый в краже имущества. Известно, что 24-летний мужчина, находясь в одной из квартир по улице Семёна Билецкого, похитил плазменный телевизор стоимостью 40 000 рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, ранее сургутянин неоднократно привлекался к административной ответственности. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 43 преступления, раскрыто 29, из них: грабеж, угон, семь краж и пять преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU