СЕГОДНЯ 07:56 2019-07-04T07:56:30+03:00

В МЧС назвали три возможных причины пожара в многоквартирном доме в Нижневартовске. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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Сотрудники МЧС России по ХМАО-Югры рассматривают три версии возникновения огня на крыше пятиэтажного жилого дома в Нижневартовске. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

По словам замначальника МЧС России по ХМАО Сергея Антонова, рассматриваются сразу несколько версий причин пожара: короткое замыкание, занесение огня со стороны, неисправность электроприборов. Итоговая составляющая будет после полного анализа и экспертизы, для проведения которой из Сургута приехали специалисты.

Восстановительные работы на крыше дома планируется начать 16 июля после окончания следственных мероприятий. Погорельцам оказывается всесторонняя финансовая , психологическая и правовая помощь.

Напомним, 1 июля в 17:32 в доме по адресу улица Спортивная, 5а в Нижневартовске произошло возгорание кровли. По данным Госпожнадзора, на момент возгорания в доме находились 66 человек, все были эвакуированы. Пострадавших нет.

Всего же в 62-квартирном доме проживают 190 человек. На территории микрорайона, где расположен дом, введен режим ЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU