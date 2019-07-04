2019-07-04T07:34:29+03:00
Происшествия

В Югорске профессиональный вор обокрал старушку

Деньги он нашёл в её квартире
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Югорске профессиональный вор обокрал старушку. Фото с сайта pixabay.comВ Югорске профессиональный вор обокрал старушку. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Проявил абсолютное малодушие и чёрствость профессиональный вор из Югорска, оставив без сбережений старушку. Преступника задержали по горячим следам.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Югорске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который находясь в квартире 82-летней, похитил 80 000 рублей. Выяснилось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В Югре за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: четыре кражи и мошенничество.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске почтили память ветеранов боевых действий
В Сургуте за наркотики судят жителя Ханты-Мансийска
В Югре вновь объявлено штормовое предупреждение
В Нефтеюганске водитель «Киа» едва не задавил шестилетнего мальчика
Сургутянин похитил у матери валюту и золото на полмиллиона рублей
На дне озера Мутное в Излучинске ищут женщину
Югра примет на летний отдых детей из Иркутской области
В Нефтеюганске гроза оставила без света и воды жителей нескольких микрорайонов
Хулиган из Сургута вынес из чужой квартиры дорогой телевизор
В МЧС назвали три возможных причины пожара в многоквартирном доме в Нижневартовске
Самолёт сообщением «Екатеринбург-Сургут» задержали на десять часов из неисправности судна
В Пойковском стартует фестиваль семейного волонтерства «Добрый дом»
За первый месяц лета в Югре отдохнули 40 тысяч детей
Нижневартовский кот загрыз гадюку и подарил её хозяйке
Погода в Югре 4 июля: гроза, дожди и жарко
В Сургуте обнаружена поддельная пятитысячная купюра
На югорских трассах снижен скоростной режим
В Лянторе вахтовик вытащил кошелёк из сумки парня
Центральная улица в Ханты-Мансийске станет красивее и удобнее
В Нижневартовске соседи пожалели инвалиду 2 рубля в месяц
В Урае на набережной реки Конда состоятся народные гуляния
В Югре запустили флешмоб #Югранедопустиогня
В посёлке СУ-967 Ханты-Мансийска построят детский сад