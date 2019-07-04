В Югорске профессиональный вор обокрал старушку
Деньги он нашёл в её квартире
В Югорске профессиональный вор обокрал старушку. Фото с сайта pixabay.com
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Проявил абсолютное малодушие и чёрствость профессиональный вор из Югорска, оставив без сбережений старушку. Преступника задержали по горячим следам.
По информации УМВД по ХМАО-Югре, в Югорске сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего мужчины, который находясь в квартире 82-летней, похитил 80 000 рублей. Выяснилось, что ранее мужчина неоднократно привлекался к уголовной ответственности. Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В Югре за прошедшие сутки раскрыто пять ранее зарегистрированных преступлений: четыре кражи и мошенничество.
ИСТОЧНИК KP.RU