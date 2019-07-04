СЕГОДНЯ 07:26 2019-07-04T07:26:01+03:00

Самолёт сообщением «Екатеринбург-Сургут» задержали на десять часов из неисправности судна Фото: Татьяна Коркина

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Рейс UT112 авиакомпании «Utair» сообщением «Екатеринбург-Сургут» был задержан на 10 часов из-за технических проблем. Об этом рассказал пассажир злополучного рейса.

По информации портала Е1, борт до Сургута должен был вылететь после девяти вечера по местному времени, но вскоре пассажирам сообщили, что самолет неисправен и попросили забрать багаж. Людей несколько раз отправляли к стойке информации, потом — в представительство компании. Пассажирам предложили два варианта решения проблемы: вылететь с пересадкой в Тюмени или дождаться резервный борт. Часть пассажиров согласились на первый вариант.

Тем, кто остался ждать утреннего вылета 4 июля были предоставлены места в гостинице и питание.

Согласно расписанию на сайте аэропорта Сургута, прибытие рейса UT112 из Екатеринбурга ожидается в 9:25.

ИСТОЧНИК KP.RU