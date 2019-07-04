СЕГОДНЯ 07:02 2019-07-04T07:06:13+03:00

В Пойковском стартует фестиваль семейного волонтерства «Добрый дом». Фото с сайта pixabay.com

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На территории детского парка «Югра» в посёлке Пойковский Нефтеюганского района 6 июля состоится фестиваль семейного волонтерства «Добрый дом».

По данным организаторов, сюжет мероприятия построен по мотивам произведения Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города»: фестиваль будет разделен на тематические зоны «Изумрудный город», «Розовый город», «Голубой город», «Желтая страна», «Фиолетовая страна».

Семьи смогут принять участие в акциях «Чистые игры», «Письмо Победы», «Приседайте на здоровье», семейной выставке «Добрый дом», конкурсе рисунков на асфальте «Реченька», фестивале настольных игры и многом другом.

Кроме того, им будет предложено создать арт-объект и подготовить социальную рекламу на заданную тематику. Юные гости мероприятия смогут пройти по дороге из желтых кирпичей в рамках одноименного квеста, более взрослые участники получат возможность обучиться основам колумбийской фитнес-программы «Zumba», игротехники в семье и многому другому. Также в рамках масштабного мероприятия состоится выставка «Безопасность +» – проекта, направленного на повышение безопасности детей в быту, профилактику детского травматизма.

В ходе фестиваля будет определена лучшая молодая семья Нефтеюганского района, а папы смогут показать свои таланты на фестивале отцов «Папа может» и фестиваль карапузиков.

Всего ожидается участие около 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU