2019-07-04T07:06:13+03:00
Общество

В Пойковском стартует фестиваль семейного волонтерства «Добрый дом»

Сюжет мероприятия построен по мотивам сказки
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Пойковском стартует фестиваль семейного волонтерства «Добрый дом». Фото с сайта pixabay.comВ Пойковском стартует фестиваль семейного волонтерства «Добрый дом». Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

На территории детского парка «Югра» в посёлке Пойковский Нефтеюганского района 6 июля состоится фестиваль семейного волонтерства «Добрый дом».

По данным организаторов, сюжет мероприятия построен по мотивам произведения Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города»: фестиваль будет разделен на тематические зоны «Изумрудный город», «Розовый город», «Голубой город», «Желтая страна», «Фиолетовая страна».

Семьи смогут принять участие в акциях «Чистые игры», «Письмо Победы», «Приседайте на здоровье», семейной выставке «Добрый дом», конкурсе рисунков на асфальте «Реченька», фестивале настольных игры и многом другом.

Кроме того, им будет предложено создать арт-объект и подготовить социальную рекламу на заданную тематику. Юные гости мероприятия смогут пройти по дороге из желтых кирпичей в рамках одноименного квеста, более взрослые участники получат возможность обучиться основам колумбийской фитнес-программы «Zumba», игротехники в семье и многому другому. Также в рамках масштабного мероприятия состоится выставка «Безопасность +» – проекта, направленного на повышение безопасности детей в быту, профилактику детского травматизма.

В ходе фестиваля будет определена лучшая молодая семья Нефтеюганского района, а папы смогут показать свои таланты на фестивале отцов «Папа может» и фестиваль карапузиков.

Всего ожидается участие около 500 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ханты-Мансийске почтили память ветеранов боевых действий
В Сургуте за наркотики судят жителя Ханты-Мансийска
В Югре вновь объявлено штормовое предупреждение
В Нефтеюганске водитель «Киа» едва не задавил шестилетнего мальчика
Сургутянин похитил у матери валюту и золото на полмиллиона рублей
На дне озера Мутное в Излучинске ищут женщину
Югра примет на летний отдых детей из Иркутской области
В Нефтеюганске гроза оставила без света и воды жителей нескольких микрорайонов
Хулиган из Сургута вынес из чужой квартиры дорогой телевизор
В МЧС назвали три возможных причины пожара в многоквартирном доме в Нижневартовске
В Югорске профессиональный вор обокрал старушку
Самолёт сообщением «Екатеринбург-Сургут» задержали на десять часов из неисправности судна
За первый месяц лета в Югре отдохнули 40 тысяч детей
Нижневартовский кот загрыз гадюку и подарил её хозяйке
Погода в Югре 4 июля: гроза, дожди и жарко
В Сургуте обнаружена поддельная пятитысячная купюра
На югорских трассах снижен скоростной режим
В Лянторе вахтовик вытащил кошелёк из сумки парня
Центральная улица в Ханты-Мансийске станет красивее и удобнее
В Нижневартовске соседи пожалели инвалиду 2 рубля в месяц
В Урае на набережной реки Конда состоятся народные гуляния
В Югре запустили флешмоб #Югранедопустиогня
В посёлке СУ-967 Ханты-Мансийска построят детский сад