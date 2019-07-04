Нижневартовский кот загрыз гадюку и подарил её хозяйке

СЕГОДНЯ 06:51 2019-07-04T06:52:51+03:00

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Змеиная пора наступила в Ханты-Мансийском автономном округе. Ужи и гадюки заполонили города. Ранее пресмыкающихся видели в Урае. Горожане отмечали, что змей видели на спортивных площадках, висящими на лестницах и передвигающимися по газонам.

Накануне в соцсети ВКонтакте жители Нижневартовска в городском паблике также стали делиться многочисленными фото встреч со змеями.

Змея может заползти под капот авто. Фото из соцсети ВКонтакте

- Гадюки выползли. Напротив героев 28 – пишет вартовчанка под фото, где змея находится у колеса кроссовера. Подписчики группы советуют быть осторожнее, ведь гадюка может заползти под капот.

- Мою собаку сегодня вечером за моську тяпнула такая змеюка, - делится другая жительница Нижневартовска. - Не в траве укусила, на асфальте. Из-за ворот голову показала змеюка и собака её нюх, а та её цап, описывает встречу с гадиной вартовчанка. Она рассказала, что инцидент произошёл на дачах. Морда собаки опухла и ей животному помощь ветеринара.

Змей видят не только за городом. Фото из соцсети ВКонтакте

А у жительницы города Ларисы кот и вовсе притащил добытую им гадюку. Ласковый домашний хищник уничтожил змею и принёс её в подарок заботливой хозяйке, чем очень её удивил.

Специалисты отмечают, что конец июня — это время, когда змеи активны. В этот месяц у них брачный период и они мигрируют в поисках партнера. Кроме того, в эту пору более концентрированный яд. Чаще всего они встречаются на открытых местах на нагретых солнцем камнях. Югорчанам дают рекомендации как правильно себя вести, встретившись с гадюкой.

Они заползают в самые неожиданные места. Фото из соцсети ВКонтакте

Во-первых гадюка первой никогда не нападает. Если она лежит клубком спокойно, лучше отойти от нее на один метр, затем средним шагом идти своей дорогой. Если ползет, не пытаться её убить. Ползущую змею лучше просто обойти. Но если она преградила дорогу — нужно взять палку длиной не менее 1,5 метра и откинут змею в сторону. От змеи нельзя бежать, нельзя махать руками или пытаться отшвырнуть ползуна ногами. При резких движениях у него срабатывает инстинкт и он нападет.

ИСТОЧНИК KP.RU