СЕГОДНЯ 06:08 2019-07-04T06:08:36+03:00

Погода в Югре 4 июля: гроза, дожди и жарко Фото: Татьяна Коркина

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В четверг 4 июля в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре облачная с прояснениями погода. В большинстве районов дожди различной интенсивности, по южным и восточным районам сильные. Местами грозы. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду, при грозе порывы 12-17 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26,+31 градусов.

В Ханты-Мансийске облачно с прояснениями, умеренный дождь. Ветер юго-восточный 6-11 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +26,+28 градусов.

В Сургуте переменная облачность и сильный дождь, гроза. Ветер юго-восточный, восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +25, +27 градусов.

В Нижневартовске переменная облачность, ливень, гроза. Ветер юго-восточный, южный, восточный 2-10 метров в секунду. Температура воздуха днём составит +25, +27 градусов.

ИСТОЧНИК KP.RU