2019-07-03T16:03:43+03:00
Общество

В Сургуте обнаружена поддельная пятитысячная купюра

Это уже не первый случай в городе
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
В Сургуте обнаружена поддельная пятитысячная купюраВ Сургуте обнаружена поддельная пятитысячная купюраФото: Татьяна Коркина
Изменить размер текста:

Накануне в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от кассира одного из банков города об обнаружении при пересчете денег билета номиналом 5000 рублей с признаками подделки.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативники. Купюра была изъята и направлена на экспертное исследование, согласно которому установлено, что билет изготовлен не производством Госзнак.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Добавим, что с начала года это уже не первый случай в городе. Когда при перерасчёте наличности в банке обнаруживается поддельная купюра. Фальшивомонетчиков задержать пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На югорских трассах снижен скоростной режим
В Лянторе вахтовик вытащил кошелёк из сумки парня
Центральная улица в Ханты-Мансийске станет красивее и удобнее
В Нижневартовске соседи пожалели инвалиду 2 рубля в месяц
В Урае на набережной реки Конда состоятся народные гуляния
В Югре запустили флешмоб #Югранедопустиогня
В посёлке СУ-967 Ханты-Мансийска построят детский сад
Директор фирмы из Нягани скрыла от налоговой 16 миллионов рублей
В Сургуте расписали яркими картинами стены электроподстанции
В Нижневартовске стартует Правовой марафон
В Югре совет отцов обсудил вопросы безопасности детей
За три года в Югре на водоёмах утонули 11 детей
Советчанин четыре раза был задержан пьяным за рулём
В Сургутском районе пройдёт рыболовный турнир «Сытоминские берега»
Вартовчанин угнал припаркованный у магазина чужой велосипед
На улице Дзержинского и Ленина в Ханты-Мансийске вырубают деревья
Всего за сутки десять югорчан перевели мошенникам более 200 тысяч рублей
На ремонт семи дворов в Сургуте выделили 33 миллиона рублей
Ещё один ребёнок угодил под колёса автомобиля в Югре
Жители Ханты-Мансийска в День семьи, любви и верности могут создать красочные семейные фотосессии
В Югре снимут о выдающихся жителях округа
В Нижневартовске задержали похитителей нефти
На улице Лопарёва в Нижневартовске перекрыто движение транспорта
В Когалыме судят автогрейдериста, который засыпал мальчишку снегом
В Сургуте устранили последствия розлива нефти на речке Чёрная
В Сургутском районе подросток на мотоцикле врезался в «Тойоту Ленд Крузер»
В Югре завершилась акция «Аллея выпускников»