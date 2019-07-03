В Сургуте обнаружена поддельная пятитысячная купюра

СЕГОДНЯ 16:03 2019-07-03T16:03:43+03:00

Это уже не первый случай в городе

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Накануне в дежурную часть полиции Сургута поступило сообщение от кассира одного из банков города об обнаружении при пересчете денег билета номиналом 5000 рублей с признаками подделки.

На место происшествия незамедлительно выехали оперативники. Купюра была изъята и направлена на экспертное исследование, согласно которому установлено, что билет изготовлен не производством Госзнак.

В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Изготовление или сбыт поддельных денег или ценных бумаг», санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.

Добавим, что с начала года это уже не первый случай в городе. Когда при перерасчёте наличности в банке обнаруживается поддельная купюра. Фальшивомонетчиков задержать пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU