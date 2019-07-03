2019-07-03T15:53:06+03:00
Общество

На югорских трассах снижен скоростной режим

На отрезках пути идут ремонтные дороги
Алена Кульмухаметова
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На югорских трассах снижен скоростной режимНа югорских трассах снижен скоростной режимФото: Татьяна Коркина
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Ремонт региональных магистралей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» продолжается в Югре.

По информации правительства ХМАО-Югры, дорожники приступили к ремонту четырех участков дорог, являющихся частью Северного широтного коридора. Так, работы ведутся на Объездной дороге Югорска, на трассах «Талинка – Советский», а также на транспортной развязке в Ханты-Мансийске. Работы будут завершены осенью.

Еще на одном участке автомобильной дороги «Ханты-Мансийск – Талинка» ремонт будет завершен осенью 2020 года.

На период ремонта все участки оснащены необходимыми дорожными знаками в местах проведения работ, нанесена временная дорожная разметка, изменен скоростной режим.

Отметим, что всего в Югре в 2019-2020 годах в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в нормативное состояние будет приведено свыше 102 километра автомобильных дорог. В 2019 году планируется ввод 74 километров, в 2020 – 29.

ИСТОЧНИК KP.RU

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