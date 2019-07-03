2019-07-03T15:45:01+03:00
Происшествия

В Лянторе вахтовик вытащил кошелёк из сумки парня

Мужчину задержали после покупок с помощью чужой банковской карты
Алена Кульмухаметова
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В Лянторе вахтовик вытащил кошелёк из сумки парняВ Лянторе вахтовик вытащил кошелёк из сумки парняФото: Татьяна Коркина
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Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 19-летнего жителя Лянтора о краже кошелька, в котором находились четыре тысячи рублей и банковская карта.

Полицейским парень пояснил, что обнаружил пропажу кошелька после того, как ему на сотовый телефон пришли уведомления о списании денег.

Оперативники установили 43-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что во время пересадки в вахтовом автобусе, похитил кошелек из сумки потерпевшего. Этим же вечером он совершил покупки продуктов и одежды на сумму более двух тысяч рублей, расплачиваясь украденной банковской картой.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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