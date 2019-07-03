В Лянторе вахтовик вытащил кошелёк из сумки парня
Накануне в дежурную часть полиции Сургутского района поступило сообщение от 19-летнего жителя Лянтора о краже кошелька, в котором находились четыре тысячи рублей и банковская карта.
Полицейским парень пояснил, что обнаружил пропажу кошелька после того, как ему на сотовый телефон пришли уведомления о списании денег.
Оперативники установили 43-летнего подозреваемого. Мужчина пояснил, что во время пересадки в вахтовом автобусе, похитил кошелек из сумки потерпевшего. Этим же вечером он совершил покупки продуктов и одежды на сумму более двух тысяч рублей, расплачиваясь украденной банковской картой.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Кража», санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
ИСТОЧНИК KP.RU