СЕГОДНЯ 15:36 2019-07-03T15:36:17+03:00

Центральная улица в Ханты-Мансийске станет красивее и удобнее. Фото с сайта администрации города Нижневартовск

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В окружной столице Югры обсудили ремонт улицы Мира. В настоящее время завершаются работы по замене бордюрного камня.

По информации городской администрации, 10 июля подрядчик планирует приступить к фрезеровке старого дорожного полотна, затем – к укладке нового.

Кроме того, на главной улице югорской столицы будет заменена тротуарная плитка, обновятся газоны. Взамен старых светофоров установят более современные, освещение будет энергоффективным.

Входную группу парка имени Бориса Лосева тоже ожидает ремонт. Поврежденная керамическая мозаика на арке будет восстановлена.

Также рассматривался вопрос организации автостоянки около торгового центра «Небо». Предполагается, что в ходе ремонта улицы Мира, парковочный «карман» на 14 машиномест, напротив главного входа в торговый центр, станет пешеходной зоной.

ИСТОЧНИК KP.RU