СЕГОДНЯ 15:01 2019-07-03T15:02:22+03:00

В Нижневартовске соседи пожалели инвалиду 2 рубля в месяц. Фото с сайта pixabay.com

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В Нижневартовске произошёл скандал, связанный с оборудованием многоквартирного дома приспособлением необходимым для инвалида.

По информации портала «Наш Сургут» в соцсети ВКонтакте, передвигающийся на инвалидной коляске мужчина попросил о помощи депутата. Народному избраннику вартовчанин рассказал, что ему очень сложно самостоятельно выезжать из дома. Для этого необходимо было установить специальный подъёмник в подъезде. В данном доме 36-летний мужчина проживает всю свою жизнь.

С подъёмником разобрались достаточно оперативно, средства на его установку были собраны депутатами и предпринимателями. Но подъёмник не стал работать из-за финансового вопроса. Управляющая компания предложила жильцам дома ежемесячно платить за электроснабжение подъёмника всего по 2 рубля, но жильцы денег пожалели для соседа-колясочника.

Разрешить ситуацию помог общественный резонанс. В руководстве управляющей компании решили, что счёт за электроснабжение необходимого оборудования будут оплачивать сами. Сумма вопроса составила 400 рублей в месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU