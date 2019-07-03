В Урае на набережной реки Конда состоятся народные гуляния

СЕГОДНЯ 14:52 2019-07-03T14:52:56+03:00

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В выходные в Урае на День семьи, любви и верности запланирован целый ряд мероприятий для всех горожан.

Так, 6 июля в 18.00 на набережной реки Конда урайцев ждёт народное гуляние «Ой, на Ивана, ой, да, на Купала». А 7 июля праздник продолжится с Крестного хода, который стартует в 10.30 от Храма Рождества Пресвятой Богородицы, далее по улице Узбекистанская и до самого эпицентра торжества – Аллеи Новобрачных. Именно здесь ровно в полдень развернется воодушевляющая праздничная программа – фестиваль семейных ценностей

Выходные этими мероприятиями не завершатся: с 9 по 11 июля на площади Первооткрывателей для детей и их родителей пройдет праздник «Семь+Я». Завершающим мероприятием в рамках празднования Дня любви, семьи и верности станет благотворительный фестиваль «Югорские краски лета», который пройдет 20 июля в сквере Романтиков.

ИСТОЧНИК KP.RU