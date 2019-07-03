2019-07-03T14:30:40+03:00
Общество

В посёлке СУ-967 Ханты-Мансийска построят детский сад

Заявки от участников принимают до 24 июля
Алена Кульмухаметова
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В посёлке СУ-967 Ханты-Мансийска построят детский садВ посёлке СУ-967 Ханты-Мансийска построят детский садФото: Татьяна Коркина
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Администрация окружной столицы Югры объявила тендер на доработку проекта и сметы детского сада, который должны построить в районе СУ-967.

По информации RosTender.info, власти объявили тендер на доработку проекта и сметы детского сада, который планировали строить в этом районе города Ханты-Мансийск.

Согласно тендеру, подрядчику предстоит провести инженерные изыскания в соответствии с современными требованиями, пересчитать смету и получить положительное заключение госэкспертизы на проект. С победителем тендера заключат контракт на 11 млн рублей, средства поступят из городского бюджета. Заявки от участников принимают до 24 июля, а 5 августа планируется подвести итоги тендера.

ИСТОЧНИК KP.RU

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