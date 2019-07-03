2019-07-03T14:08:10+03:00
Происшествия

Директор фирмы из Нягани скрыла от налоговой 16 миллионов рублей

Вернуть деньги в бюджет государства ей придётся
Алена Кульмухаметова
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Директор фирмы из Нягани скрыла от налоговой 16 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-ЮгреДиректор фирмы из Нягани скрыла от налоговой 16 миллионов рублей. Фото с сайта СУ СК по ХМАО-Югре
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Няганским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой организации. Женщина обвиняется в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Согласно материалам дела, являясь единственным учредителем и генеральным директором фирмы, обвиняемая уклонилась от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму свыше 16 миллионов рублей.

Стоит отметить, что 30 процентов от установленной суммы задолженности перед бюджетом Российской Федерации были погашены при реализации имущества, находящегося на балансе организации. Расследование завершено и обвиняемая предстанет перед судом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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