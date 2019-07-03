2019-07-03T14:00:07+03:00
Общество

В Сургуте расписали яркими картинами стены электроподстанции

Новые арт-объекты появятся на нескольких улицах
Алена Кульмухаметова
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В Сургуте расписали яркими картинами стены электроподстанции. Фото из соцсети ВКонтактеВ Сургуте расписали яркими картинами стены электроподстанции. Фото из соцсети ВКонтакте
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Первая стена была расписана картиной «Алые паруса» ещё в 2016 году, через год художники ТЦ "Сойка" нарисовали для нас еще и поляну с семьёй лисичек.

Так появился «Музей под открытым небом» разработанный АНО "Интеллектуальный клуб" совместно с художниками ТЦ "Сойка" получил поддержку Фонда Президентских грантов. В прошлом году было разукрашено 12 локаций.

По информации Думы Сургута, в этом году арт-объектов будет уже 14, это стало возможно благодаря механизму инициативного финансирования, активно развивающемуся в Сургуте. Уже этим летом они появятся на улицах Мунарева 4, Проспект Взлётный 2, Югорская 33, Югорская 1, Мели-Карамова 45, проспекте Ленина, улицах Дзержинского, Пушкина и других. Самая большая картина площадью 118 квадратных метров появится на набережной площади театра СурГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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