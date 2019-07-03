В Нижневартовске стартует Правовой марафон

СЕГОДНЯ 13:48 2019-07-03T13:48:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Правовой марафон «Обеспечение и защита трудовых и социальных прав граждан предпенсионного возраста» проводится 4 июля в Югре.

Он предполагает проведение ряда мероприятий для югорчан предпенсионного возраста, представителей общественных объединений различных категорий граждан, председателей (представителей) профсоюзных организаций, руководителей и представителей организаций и кадровых служб различных ведомств, расположенных на территории муниципального образования, с охватом до 300 человек.

В ходе правовой сессии будут рассмотрены изменения пенсионного законодательства, меры обеспечения пенсионных прав граждан и защиты трудовых прав жителей предпенсионного возраста и дополнительные меры их поддержки. Все желающие также смогут получить персональные консультации специалистов заявленных ведомств и структур. Свои вопросы жители и гости города Нижневартовска также смогут задать непосредственно Уполномоченному по правам человека в Югре Наталье Стребковой, который проведет личный прием граждан.

Запись на прием граждан по личным вопросам к Уполномоченному по правам человека в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Н.В. Стребковой осуществляется с 09.00 до 13.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по телефону: 8 (3466) 24-24-34, 8 (3467) 33-13-06.

Также по адресу электронной почты Upch86@admhmao.ru. принимаются обращения граждан, которые не могут принять участие в выездном личном приеме, но имеют вопросы по реализации своего права.

ИСТОЧНИК KP.RU