В Югре совет отцов обсудил вопросы безопасности детей

СЕГОДНЯ 13:02 2019-07-03T13:05:39+03:00

В прошлом году в автономном округе по причине чрезвычайных ситуаций погибли 40 детей

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Заседание совета отцов Югры при уполномоченном по правам ребенка в автономном округе Татьяне Моховиковой состоялось в Сургуте.

По её словам, в прошлом году в автономном округе по причине чрезвычайных ситуаций погибли 40 детей. Всего же за 2018 год смертельные травмы унесли жизни 492 юных россиян.

В этой связи в ходе заседания состоялась презентация межрегионального проекта «Безопасность 0+», один из этапов которого реализуется в Сургуте. Проект получил грант президента России. Он направлен на освещение вопросов безопасности детей в быту, оборудование жилья молодых семей, имеющих детей в возрасте до 1 года, устройствами безопасности для профилактики детской гибели и травматизма, экспертной оценки, консультации родителей по обеспечению безопасности.

Так, организаторы рассказывают югорским семьям о мерах безопасности, в частности, о необходимости хранения лекарств и химических препаратов в недоступных для детей местах, особым образом крепить тяжелую мебель к стенам, наличия в доме средств пожаротушения и многом другом.

Кроме того, участникам проекта бесплатно оборудуют квартиры тросовыми блокираторами окон, огнетушителями, мебельными мягкими накладками на острые углы, блокираторами открывания шкафов, комодов. Также при необходимости семьям передаются противоскользящие коврики в ванную и другие средства обеспечения безопасности ребенка в домашней среде, приобретенные в том числе на средства президентского гранта.

Отметим, что проект «Безопасность 0+» уже реализован в Тюмени, Екатеринбурге, Челябинске и Сургуте. В ближайшие дни экспертная группа отправится в Тобольск.

Напомним, совет отцов при уполномоченном по правам ребенка создан в Югре в мае нынешнего года. Войти в его состав может каждый отец или законный представитель ребенка в Югре. Кандидатуры определяются муниципалитетами с учетом мнения общественности.

ИСТОЧНИК KP.RU