СЕГОДНЯ 12:58 2019-07-03T12:58:40+03:00

За три года в Югре на водоёмах утонули 11 детей. Фото с сайта ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре

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Страшная находка 27 июня на берегу реки Обь города Нижневартовска заставила вспомнить о трагедиях, которые произошли на водоёмах с детьми за последние три года. Напомним, несколько дней назад были обнаружены останки мальчика, который утонул в 2016 году, когда пытался спасти тонущего приятеля.

По информации ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре, в ноябре 2016 года в течение нескольких дней в округе погибли три ребёнка, провалившись под лед.

Так, 4 ноября 2016 в Нижневартовске двое детей 2008 и 2006 годов рождения провалились под лед на протоке Вартовская Обь, в результате чего один ребенок погиб, не сумев выбраться из воды. А 3 и 5 ноября 2016 в Нягани провалились под лед на реке Нягань-юган, два ребенка: девочка 2008 г.р. и мальчик 2010 г.р.

В 2018 году в летний период на территории округа утонуло уже четыре ребёнка. Так, 13 июля 2018 в Ханты-Мансийском районе на озере Домашний Сор деревне Согом утонуло два человека, один из которых ребенок. Две девочки 10 и 11 лет купались без присмотра взрослых и начали тонуть. В это время на берегу отдыхала семья. Отец семейства предпринял попытку спасти тонущих девочек. В результате одна девочка была спасена, а со второй он утонул на глазах у детей и жены. 25 июня 2018 в Сургуте на улице Приозёрная 15 несовершеннолетние гуляли вблизи строительного карьера и решили искупаться. В результате мальчик 2006 г.р. утонул. 5 июля 2018 в Октябрьском районе в г.п. Андра несовершеннолетний 2009 г.р. утонул при купании на реке Андринка в запрещенном месте возле запрещающего знака. А 21 июля 2018 в районе деревни Таурова Сургутского района, на реке Большой Юган погиб мальчик 2012 г.р. Он провожал отца на рыбалку, отец уехал, а мальчик зашёл в речку, и его снесло течением.

В этом году с начала летнего периода уже утонул один несовершеннолетний 2002 г.р. купаясь в водохранилище ГРЭС в городе Сургут.

Спасатели отмечают, что выше перечисленные трагические случаи на совести взрослых, допустивших нахождение детей без присмотра на водоемах. В настоящее время в Югре установилась жаркая погода и все чаще встречаются случаи нахождения детей на водоемах без присмотра взрослых. Добавим, что ежегодно в России на водных объектах погибает более 300 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU