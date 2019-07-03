2019-07-03T12:44:48+03:00
Общество

Советчанин четыре раза был задержан пьяным за рулём

Ему грозит два года тюрьмы
Алена Кульмухаметова
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Советчанин четыре раза был задержан пьяным за рулём. Фото с сайта pixabay.comСоветчанин четыре раза был задержан пьяным за рулём. Фото с сайта pixabay.com
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В конце мая текущего года в районе дома 37 микрорайона «Нефтяник» в городе Советский за нарушение правил дорожного движения госавтоинспекторами был остановлен автомобиль «Тойота». Оказалось, что 29-летний водитель иномарки сильно пьян.

Вскоре автоинспекторы выяснили, что советчанин не впервый, не во второй и даже не в третий раз попадается нетрезвым за рулём авто. Ранее, с мая 2016 года по февраль 2018 года мужчина трижды привлекался к уголовной ответственности за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Ему было назначено наказание в виде обязательных работ на срок 350 и 480 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года. В последний раз мужчина осужден к лишению свободы условно с испытательным сроком на 2 года с лишением права управления автомобилями на 3 года.

В настоящее время пьяному водителю в четвертый раз предъявлено обвинение, за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию. Ему грозит лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Отметим, с начала года в Советском районе возбуждены уголовные дела в отношении 33 местных жителей, севших за руль транспортного средства в состоянии алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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