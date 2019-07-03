2019-07-03T10:58:35+03:00
Происшествия

Вартовчанин угнал припаркованный у магазина чужой велосипед

Мужчину задержали по горячим следам
Алена Кульмухаметова
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Вартовчанин угнал припаркованный у магазина чужой велосипедВартовчанин угнал припаркованный у магазина чужой велосипедФото: Татьяна Коркина
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Взрослый житель Нижневартовска не удержался и угнал, припаркованный у магазина чужой велосипед. Злоумышленник недолго катался на нём.

По информации УМВД по ХМАО-Югре, в отношении 57-летнего вартовчанина возбуждено уголовное дело. Подозреваемый похитил велосипед стоимостью 15 тысяч рублей, припаркованный около магазина в районе городского кладбища. Выяснилось, что ранее мужчина отбывал наказание за причинение вреда здоровью. Нарушителю избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 50 преступлений, раскрыто 33, из них: грабеж, два угона, семь краж и шесть преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

ИСТОЧНИК KP.RU

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