На улице Дзержинского и Ленина в Ханты-Мансийске вырубают деревья
В окружной столице Югры вновь провели обследование насаждений на предмет выявления аварийно-опасных и сухостойных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.
В результате обследования специально созданной комиссией было выявлено большое количество деревьев с высохшими ветвями по улицам Дзержинского и Ленина.
Обрезка ветвей будет выполнена силами муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия с 03 июля по 15 июля.
Добавим, что сами горожане также могут сообщать об опасных и старых деревьях в отдел экологии департамента городского хозяйства по телефону 32-33-92.
Отметим, в столице Югры внимательно следят за состоянием «зеленых лёгких» города. Повреждённые деревья вырубаются в целях безопасности. Работа по обновлению «зелёного наряда» Ханты-Мансийска ведётся на постоянной основе.
ИСТОЧНИК KP.RU