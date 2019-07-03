СЕГОДНЯ 10:49 2019-07-03T10:49:46+03:00

На улице Дзержинского и Ленина в Ханты-Мансийске вырубают деревья. Фото с сайта администрации города Ханты-Мансийск

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В окружной столице Югры вновь провели обследование насаждений на предмет выявления аварийно-опасных и сухостойных деревьев, представляющих угрозу жизни и здоровью людей.

В результате обследования специально созданной комиссией было выявлено большое количество деревьев с высохшими ветвями по улицам Дзержинского и Ленина.

Обрезка ветвей будет выполнена силами муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия с 03 июля по 15 июля.

Добавим, что сами горожане также могут сообщать об опасных и старых деревьях в отдел экологии департамента городского хозяйства по телефону 32-33-92.

Отметим, в столице Югры внимательно следят за состоянием «зеленых лёгких» города. Повреждённые деревья вырубаются в целях безопасности. Работа по обновлению «зелёного наряда» Ханты-Мансийска ведётся на постоянной основе.

ИСТОЧНИК KP.RU