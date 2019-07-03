СЕГОДНЯ 10:35 2019-07-03T10:35:32+03:00

Всего за сутки десять югорчан перевели мошенникам более 200 тысяч рублей Фото: Татьяна Коркина

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За минувшие сутки в Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано 10 дистанционных преступлений. Сумма ущерба составила более 217 тысяч рублей.

Так, в Нижневартовске 23-летняя девушка лишилась порядка 14 тысяч рублей в результате действия мошенников, которые предложили активировать накопленные бонусы «Спасибо Сбербанк».

Житель Октябрьского района, желая приобрести автозапчасти на «Автофоруме» через систему «Гарант», перевёл аферистам более 71 тысячи рублей.

Еще несколько югорчанок уверенных, что им звонили сотрудники службы безопасности банков, передали данные своих банковских карт, с которых были похищены деньги. Общая сумма материального ущерба составила более 105 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО-Югре, по всем фактам полицейскими возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к задержанию злоумышленников.

ИСТОЧНИК KP.RU