2019-07-03T10:31:24+03:00
Общество

На ремонт семи дворов в Сургуте выделили 33 миллиона рублей

Жители многоэтажек обязательно участвуют в оплате ремонта придомовой территории
Алена Кульмухаметова
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На ремонт семи дворов в Сургуте выделили 33 миллиона рублей. Фото с сайта администрации города СургутНа ремонт семи дворов в Сургуте выделили 33 миллиона рублей. Фото с сайта администрации города Сургут
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В Сургуте полным ходом идёт ремонт и благоустройство улиц и дворов. Так, до конца лета в порядок приведут дворы Островского, 9, 19, 38, 40 и проспекту Мира, 5 и 7.

По информации городской администрации, специалисты наладят освещение и работу ливневых канализаций, обустраивают тротуары, устанавливают скамейки и урны для мусора. На улице Гагарина, 10, территория уже благоустроена.

На эти цели было выделено более 33 миллионов рублей из окружного и городского бюджетов. Все работы выполняются в рамках программы «Формирование комфортной городской среды на период до 2030 года».

Добавим, что жители многоэтажек обязательно участвуют в оплате ремонта придомовой территории: их вклад составляет от 10 до 20 процентов от общей суммы. Платежи вносятся поэтапно в течение трех, шести месяцев или одного года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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